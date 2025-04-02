CBS: встреча Дмитриева и Уиткоффа в Вашингтоне может пройти уже сегодня
В Белом доме сегодня может состояться встреча главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила журналист CBS News Сара Кук, ссылаясь на два источника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что «такой визит может быть возможен». В Кремле отметили, что контакты с американской стороной продолжаются по разным каналам.
Телеканал CNN 2 апреля сообщил, что США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он мог приехать в Вашингтон на переговоры. Ожидалось, что его визит состоится на этой неделе.
Основной темой встречи с Уиткоффом должно стать укрепление двусторонних отношений между Россией и США. CNN подчеркивал, что это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.