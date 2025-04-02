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В Кремле подтвердили возможность визита Дмитриева в Вашингтон

Ведомости

Визит гендиректора РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США возможен. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами», – заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока более конкретной информации по этому вопросу он сообщить не может.

2 апреля телеканал CNN со ссылкой на свой осведомленный источник сообщил о том, что США временно отменили санкции в отношении Дмитриева, чтобы он мог приехать на переговоры в Вашингтон.

Ожидается, что Дмитриев посетит столицу Соединенных Штатов на этой неделе для встречи со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа. Основной темой обсуждения должно стать укрепление двусторонних отношений между РФ и США.

Как отмечает CNN, это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с начала спецоперации в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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