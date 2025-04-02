В Кремле подтвердили возможность визита Дмитриева в Вашингтон
Визит гендиректора РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США возможен. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами», – заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что пока более конкретной информации по этому вопросу он сообщить не может.
2 апреля телеканал CNN со ссылкой на свой осведомленный источник сообщил о том, что США временно отменили санкции в отношении Дмитриева, чтобы он мог приехать на переговоры в Вашингтон.
Ожидается, что Дмитриев посетит столицу Соединенных Штатов на этой неделе для встречи со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа. Основной темой обсуждения должно стать укрепление двусторонних отношений между РФ и США.
Как отмечает CNN, это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с начала спецоперации в 2022 г.