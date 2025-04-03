Дмитриев заявил о важности диалога РФ и США для построения безопасного мира
Диалог Москвы и Вашингтона важен для построения безопасного мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Независимо от ваших политических взглядов, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного и процветающего мира для всех», – написал он.
2 апреля CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев мог прибыть в США для переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. По сведениям телеканала, во время предполагаемой встречи Дмитриев и Уиткофф намерены обсудить укрепление отношений России и США.
CNN также публиковал информацию, что США временно сняли санкции с Дмитриева для его прибытия на переговоры. Подчеркивалось, что это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.