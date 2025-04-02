CNN сообщил о вероятном прибытии Дмитриева в Вашингтон для переговоров

В тот же день CNN сообщил, что США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он мог приехать в Вашингтон на переговоры. Ожидалось, что его визит состоится на этой неделе. Основной темой встречи с Уиткоффом должно стать укрепление двусторонних отношений между Россией и США. CNN подчеркивал, что это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.