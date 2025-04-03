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Лаврова наградили медалью Госдумы за вклад в укрепление государственности

Ведомости

Совет Думы принял решение наградить министра иностранных дел России Сергея Лаврова медалью Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Глава МИД России удостоен награды за большой вклад в укрепление государственности, реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетний добросовестный труд», – говорится в сообщении.

21 марта, в день 75-летия Лаврова, президент России Владимир Путин наградил его орденом святого апостола Андрея Первозванного – высшей государственной наградой страны. Глава государства отметил значительный вклад министра в развитие внешнеполитического курса РФ и его многолетнюю государственную деятельность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал Лаврова гордостью России, подчеркнув его выдающиеся дипломатические качества. По словам Пескова, многие молодые специалисты учатся на примере министра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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