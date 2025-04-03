Лаврова наградили медалью Госдумы за вклад в укрепление государственности
Совет Думы принял решение наградить министра иностранных дел России Сергея Лаврова медалью Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Глава МИД России удостоен награды за большой вклад в укрепление государственности, реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетний добросовестный труд», – говорится в сообщении.
21 марта, в день 75-летия Лаврова, президент России Владимир Путин наградил его орденом святого апостола Андрея Первозванного – высшей государственной наградой страны. Глава государства отметил значительный вклад министра в развитие внешнеполитического курса РФ и его многолетнюю государственную деятельность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал Лаврова гордостью России, подчеркнув его выдающиеся дипломатические качества. По словам Пескова, многие молодые специалисты учатся на примере министра.