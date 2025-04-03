Лаврова наградили медалью Госдумы за вклад в укрепление государственности

21 марта, в день 75-летия Лаврова, президент России Владимир Путин наградил его орденом святого апостола Андрея Первозванного – высшей государственной наградой страны. Глава государства отметил значительный вклад министра в развитие внешнеполитического курса РФ и его многолетнюю государственную деятельность.