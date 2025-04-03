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За сутки ВСУ совершили четыре атаки на энергообъекты России

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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки на ряд объектов российской энергетической инфраструктуры в Луганской народной республике, Курской, Белгородской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Луганске в результате удара украинского беспилотника по газораспределительной станции «Сватово» свыше 11 000 потребителей лишились газоснабжения.

В Курской области беспилотник атаковал энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»: произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква №1». Без света остались более 1200 бытовых потребителей.

В Белгородской области под артиллерийский обстрел попала подстанция «Максимовка». 1700 потребителей в Шебекинском районе также остались без электроснабжения.

Кроме того, в Запорожской области беспилотник атаковал электроподстанцию «Васильевка» ГУП «Таврия Энерго», произошло возгорание масляного выключателя. Свет пропал у 9000 бытовых потребителей.

«Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине», – заявили в Минобороны.

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства согласился и дал военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. После этого Минобороны РФ регулярно сообщает о нарушении моратория Украиной. Киев же обвиняет российских военных в ударах по территории страны.

По условиям договоренности между Трампом и Путиным, стороны могут продлить договоренность или выйти из нее при несоблюдении условий моратория. 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия продолжает воздерживаться от ударов по украинским энергообъектам, несмотря на нарушения со стороны Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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