За сутки ВСУ совершили четыре атаки на энергообъекты России
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки на ряд объектов российской энергетической инфраструктуры в Луганской народной республике, Курской, Белгородской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Луганске в результате удара украинского беспилотника по газораспределительной станции «Сватово» свыше 11 000 потребителей лишились газоснабжения.
В Курской области беспилотник атаковал энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»: произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква №1». Без света остались более 1200 бытовых потребителей.
В Белгородской области под артиллерийский обстрел попала подстанция «Максимовка». 1700 потребителей в Шебекинском районе также остались без электроснабжения.
Кроме того, в Запорожской области беспилотник атаковал электроподстанцию «Васильевка» ГУП «Таврия Энерго», произошло возгорание масляного выключателя. Свет пропал у 9000 бытовых потребителей.
«Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине», – заявили в Минобороны.
18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства согласился и дал военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. После этого Минобороны РФ регулярно сообщает о нарушении моратория Украиной. Киев же обвиняет российских военных в ударах по территории страны.
По условиям договоренности между Трампом и Путиным, стороны могут продлить договоренность или выйти из нее при несоблюдении условий моратория. 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия продолжает воздерживаться от ударов по украинским энергообъектам, несмотря на нарушения со стороны Киева.