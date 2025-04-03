За сутки ВСУ совершили четыре атаки на энергообъекты России

По условиям договоренности между Трампом и Путиным, стороны могут продлить договоренность или выйти из нее при несоблюдении условий моратория. 2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия продолжает воздерживаться от ударов по украинским энергообъектам, несмотря на нарушения со стороны Киева.