Путин примет с докладом гендиректора Российского экспортного центра
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля примет с докладом генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будет часть рабочего графика президента, который открыт для СМИ. Все остальное будет в служебном непубличном порядке», – рассказал представитель Кремля.
В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 г., а затем и в указе о национальных целях развития была обозначена цель нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ за последующие шесть лет к 2030 г. на две трети.
В сентябре прошлого года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта также заявил, что Россия остается активным участником международной торговли и, несмотря на объективные трудности, продолжает укреплять сотрудничество с «предсказуемыми» партнерами.