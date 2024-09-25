Владимир Путин обсудил развитие экспорта

Владимир Путин обсудил развитие экспортаЭто первое заседание президиума Госсовета после того, как его куратором стал Алексей Дюмин
Президент Владимир Путин 25 сентября провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. В июле этого года президент подписал указ о комиссиях Госсовета, в котором появилась новая комиссия по международной кооперации и экспорту. Возглавил ее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Куратором Госсовета после формирования нового правительства и администрации президента стал помощник президента Алексей Дюмин. Для него это первое заседание президиума Госсовета, которое проводил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что темой Госсовета, по сути, являются дальнейшие шаги по «наращиванию экспортного потенциала страны». По его словам, Россия – «активный участник международной торговли» и, несмотря на объективные трудности, с которыми сталкивается бизнес, страна продолжает развивать внешние деловые связи и укрепляет сотрудничество с «предсказуемыми» партнерами. Он отметил, что мировая торговля сейчас активно меняется, выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят страны глобального Юга, участники интеграционных объединений, таких как БРИКС.
Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю стран G7, подчеркнул Путин. «Для интереса, для справки (я и сам с интересом, честно говоря, на эти цифры смотрю): «большая семерка» в 1992 г., что она из себя представляла, – 45,5% мирового ВВП. А в 2022 г. – уже 30,5%. Было 45,5%, а стало 30%. Прогноз на 2028 г. – 27,9%. А что со странами БРИКС? БРИКС (без учета новых членов этой организации) – в 1992 г. доля в мировом ВВП была 16,7%, а в 2022 г. – 31,4%. А прогноз на 2028 г. – 33,8%», – сказал Путин, добавив, что с новыми членами БРИКС прогноз доли в мировом ВВП на 2028 г. уже 38%. Учитывая это, нужно пользоваться преимуществами и экспортными возможностями, которые откроются перед российским бизнесом, и оказывать ему содействие, добавил президент.
В 2024 г. завершается нацпроект по поддержке экспорта, напомнил Путин, и он будет продлен. В следующем году стартует обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт». «Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации», – сказал Путин. Особо он подчеркнул, что нужно увеличивать несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания и др. С 2001 по 2023 г. объем такого экспорта вырос более чем в четыре раза – с $36 млрд до $148 млрд. За первые семь месяцев несырьевой неэнергетический экспорт составил $89,8 млрд. По некоторым направлениям (например, по поставкам продуктов питания) Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров.
В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 г., а затем и в указе о национальных целях развития была поставлена цель увеличить несырьевой неэнергетический экспорт за последующие шесть лет к 2030 г. на две трети. «Это амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время», – сказал Путин.
Среди таких вызовов, по словам Путина, проведение расчетов, поскольку в отношении российских финансовых институтов предприняты «абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит» – из-за этого сложно получить оплату за экспорт и рассчитаться за импортные товары. Президент считает, что частично эту проблему удалось решить благодаря расчетам в национальных валютах: «Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к сорока процентам. С 2021 по 2023 г. доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза – до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла еще на 2% до 30% в целом». Путин напомнил, что в мире сейчас прорабатываются вопросы создания наднациональной платежной с структуры, чтобы использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы: «Это во всем мире, это общая тенденция во всех регионах – и на Ближнем Востоке, и в Азии, все думают над этим, все думают и придумывают различные варианты».
Еще один вызов, по словам президента, – это рост расходов экспортеров на перевалку продукции, подорожание фрахта судов, страховки (что влияет на цену товаров). По его мнению, нужно «бороться с логистическими барьерами» и обеспечивать транспортную связанность в первую очередь с рынками глобального Юга, Африки, Латинской Америки. «Для этого развиваются новые маршруты и международные транспортные коридоры, такие как «Север – Юг», коридоры в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, а также Северный морской путь», – сказал Путин, добавив, что ввод транспортной инфраструктуры нужно синхронизировать с развитием и логистического сервиса.
Еще один момент, на который обратил внимание президент, – это то, что Россия сейчас активно действует по линии ЕАЭС и расширяет зоны свободной торговли с зарубежными партнерами, но в то же время многие государства мира устанавливают высокий уровень тарифной защиты. И в этих странах у российских компаний сохраняются проблемы с поиском информации, организацией деловых переговоров и т. д. Также не со всеми странами налажены механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом, отметил Путин.
Также президент говорил о необходимости продвижения российской продукции, к примеру, из высокотехнологичных сегментов. Он попросил правительство масштабировать существующую практику «Сделано в России». Еще одной задачей президент обозначил то, чтобы у экспортеров была единая картина мер поддержки со стороны правительства и регионов. Путин подчеркнул, что нужно системно на всей территории России развивать экспорт, увязывая между собой региональные и федеральные инициативы.
Цыбульский как глава профильной комиссии Госсовета сказал, что они уже провели одно заседание комиссии. Он подчеркнул важность экспорта для экономики регионов – в частности, то, что он формирует налоговые доходы в размере 4 трлн руб., что составляет почти 24% от совокупных налоговых доходов регионов. После резкого усиления санкций в 2022 г. российские экспортеры перестраивают свои бизнес-модели, логистические маршруты, осваивают новые рынки сбыта, сказал Цыбульский. Он отметил проблемы с логистикой, к примеру, что большая часть грузов для экспорта «зарождается» в Сибири и на Урале, а «точки входа на международные маршруты находятся на юге и на востоке». «Поэтому необходимы, кроме уже принимаемых решений по расширению Восточного полигона РЖД, [решения по] увеличению плотности автомобильных дорог в восточной части России, также и координация внутрирегиональной инфраструктуры с проектами перспективных международных транспортных коридоров, в первую очередь «Север – Юг» и Северный морской путь», – сказал Цыбульский.
Помощник президента Алексей Дюмин, вышедший на пресс-подход к журналистам после заседания, заметно нервничал, объясняя это тем, что для него в должности помощника президента это первое заседание президиума Госсовета. По словам Дюмина, «несырьевой неэнергетический экспорт – это стратегический сегмент, без которого сложно достигнуть и технологического суверенитета, и экономической независимости». Доходы от него за последние пять лет достигли 60 трлн руб., в бюджеты разных уровне поступила прибыль в размере около 15 трлн руб., отметил помощник президента.