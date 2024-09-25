Владимир Путин обсудил развитие экспорта

Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю стран G7, подчеркнул Путин. «Для интереса, для справки (я и сам с интересом, честно говоря, на эти цифры смотрю): «большая семерка» в 1992 г., что она из себя представляла, – 45,5% мирового ВВП. А в 2022 г. – уже 30,5%. Было 45,5%, а стало 30%. Прогноз на 2028 г. – 27,9%. А что со странами БРИКС? БРИКС (без учета новых членов этой организации) – в 1992 г. доля в мировом ВВП была 16,7%, а в 2022 г. – 31,4%. А прогноз на 2028 г. – 33,8%», – сказал Путин, добавив, что с новыми членами БРИКС прогноз доли в мировом ВВП на 2028 г. уже 38%. Учитывая это, нужно пользоваться преимуществами и экспортными возможностями, которые откроются перед российским бизнесом, и оказывать ему содействие, добавил президент.