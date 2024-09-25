Путин назвал Россию активным участником международной торговли

Путин обратил внимание, что «Большая семерка» в 1992 г. представляла 45,5% мирового ВВП. А в 2022 г. – уже 30,5%. Прогноз на 2028 г. – 27,9%. Доля БРИКС в мировом ВВП, без учета новых членов этой организации, в 1992 г. составляла 16,7%. В 2022 г. она выросла до 31,4%. В прогнозе на 2028 г. – 33,8%, а с учетом новых членов организации – 38% глобального ВВП.