Путин назвал Россию активным участником международной торговли
Президент России Владимир Путин выступил со вступительным словом на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта и роли российских регионов в развитии экспортного потенциала страны.
Открывая заседание, Путин подчеркнул роль России, как активного участника международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, страна, по его словам, развивает внешние деловые связи, расширяет их географию, укрепляет сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, «которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи».
Президент добавил, что мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга, растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС. Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю «Большой семерки» и продолжает расти.
Путин обратил внимание, что «Большая семерка» в 1992 г. представляла 45,5% мирового ВВП. А в 2022 г. – уже 30,5%. Прогноз на 2028 г. – 27,9%. Доля БРИКС в мировом ВВП, без учета новых членов этой организации, в 1992 г. составляла 16,7%. В 2022 г. она выросла до 31,4%. В прогнозе на 2028 г. – 33,8%, а с учетом новых членов организации – 38% глобального ВВП.
«Важно не только понимать эти тенденции, но и пользоваться преимуществами, экспортными возможностями, которые открываются перед нашим бизнесом, перед предприятиями. Нужно оказывать им содействие на всех уровнях», – объяснил глава государства.
Путин напомнил, что в 2024 г. завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта. За это время созданы инструменты, в том числе в субъектах, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж. Эти инструменты позволили им пройти этап пандемии, перенаправить товарные потоки на перспективные растущие рынки. В ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями неоднократно звучали предложения продлить нас проект по поддержке экспорта. Президент пояснил, что «это будет сделано».
Путин отметил, что с 2001 по 2023 гг. объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза – с $36 млрд до $148 млрд. За первые 7 месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% до $89,8 млрд.