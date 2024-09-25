Путин сообщил о приближении доли рубля во внешних расчетах к 40%
Доля рубля во внешних расчетах России приближается к 40%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
«С 2021 по 2023 г. доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза – до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла еще на два процента, до 30% в целом», – заявил Путин.
По словам Путина, продолжается работа по созданию наднациональной платежной инфраструктуры. В частности, глава государства отметил цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. По его словам, система расчетов этими активами работает бесперебойно и независимо от третьих стран.
12 сентября Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации, а также уточнил, что страна была вынуждена искать аналоги расчетов после ограничений Запада. Он добавил, что валюта отражает экономическую мощь державы. Чем больше у страны партнеров, тем востребованнее валюта той или иной страны. После Второй мировой войны США воспользовались ситуацией и сделали доллар мировой валютой. В настоящее время ситуация меняется. Сегодня страны глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП, указал Путин.