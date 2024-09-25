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Путин сообщил о приближении доли рубля во внешних расчетах к 40%

Ведомости

Доля рубля во внешних расчетах России приближается к 40%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«С 2021 по 2023 г. доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза – до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла еще на два процента, до 30% в целом», – заявил Путин.

По словам Путина, продолжается работа по созданию наднациональной платежной инфраструктуры. В частности, глава государства отметил цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. По его словам, система расчетов этими активами работает бесперебойно и независимо от третьих стран.

12 сентября Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации, а также уточнил, что страна была вынуждена искать аналоги расчетов после ограничений Запада. Он добавил, что валюта отражает экономическую мощь державы. Чем больше у страны партнеров, тем востребованнее валюта той или иной страны. После Второй мировой войны США воспользовались ситуацией и сделали доллар мировой валютой. В настоящее время ситуация меняется. Сегодня страны глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП, указал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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