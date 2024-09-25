Путин сообщил о приближении доли рубля во внешних расчетах к 40%

12 сентября Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации, а также уточнил, что страна была вынуждена искать аналоги расчетов после ограничений Запада. Он добавил, что валюта отражает экономическую мощь державы. Чем больше у страны партнеров, тем востребованнее валюта той или иной страны. После Второй мировой войны США воспользовались ситуацией и сделали доллар мировой валютой. В настоящее время ситуация меняется. Сегодня страны глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП, указал Путин.