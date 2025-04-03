Песков не раскрыл детали переговоров Дмитриева с США

Песков не раскрыл детали переговоров Дмитриева с СШАГлава РФПИ провел встречи с представителями администрации Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать на брифинге детали встречи главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя главы государства Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
«Нет, не могу, никаких деталей. Потом по завершению. Ну, понятно, что по поручению президента в рамках своего мандата спецпредставитель президента, понятно, по каким вопросам, потом даст информацию по завершению контактов», – уточнил Песков.
3 апреля Дмитриев рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Трампа в Вашингтоне. Восстановление диалога глава РФПИ назвал сложным и постепенным процессом, отметив, что «каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед».
В тот же день Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Агентство указало, что остается неясным, что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США.
2 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что власти США временно сняли санкции с главы РФПИ, чтобы он мог прибыть на переговоры. По данным Reuters, Дмитриева пригласил в США Уиткофф. Отмечалось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.