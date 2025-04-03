Песков не раскрыл детали переговоров Дмитриева с США

2 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что власти США временно сняли санкции с главы РФПИ, чтобы он мог прибыть на переговоры. По данным Reuters, Дмитриева пригласил в США Уиткофф. Отмечалось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.