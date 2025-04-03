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Песков не раскрыл детали переговоров Дмитриева с США

Глава РФПИ провел встречи с представителями администрации Трампа
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать на брифинге детали встречи главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя главы государства Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

«Нет, не могу, никаких деталей. Потом по завершению. Ну, понятно, что по поручению президента в рамках своего мандата спецпредставитель президента, понятно, по каким вопросам, потом даст информацию по завершению контактов», – уточнил Песков.

3 апреля Дмитриев рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Трампа в Вашингтоне. Восстановление диалога глава РФПИ назвал сложным и постепенным процессом, отметив, что «каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед».

В тот же день Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Агентство указало, что остается неясным, что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США.

2 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что власти США временно сняли санкции с главы РФПИ, чтобы он мог прибыть на переговоры. По данным Reuters, Дмитриева пригласил в США Уиткофф. Отмечалось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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