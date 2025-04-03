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Медведев заявил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа

Ведомости

Последствия от пошлин президента США Дональда Трампа против почти всего мира будут глобальными. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он отметил, что против американских товаров будут введены встречные тарифы. В результате старые торговые цепочки будут разорваны и возникнут новые.

«А что мы? Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный», – указал Медведев.

По его словам, Россия все равно развивается – и приличными темпами. В I квартале 2025 г. в стране рост составляет около 3%. Зампред Совбеза призвал «не суетиться».

2 апреля Трамп анонсировал новые масштабные пошлины в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению президента США, наиболее несправедливо ведут торговлю со страной. В том числе Вашингтон устанавливает 25%-ный тариф на импорт автомобилей.

Во время своего выступления Трамп предоставил полный список введенных США торговых пошлин для каждой страны. Он уточнил, что для стран, которых нет в списке, пошлины составят 10%. Россия отсутствует в списке, но торговля между странами сведена к минимуму из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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