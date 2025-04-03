Медведев заявил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа

Во время своего выступления Трамп предоставил полный список введенных США торговых пошлин для каждой страны. Он уточнил, что для стран, которых нет в списке, пошлины составят 10%. Россия отсутствует в списке, но торговля между странами сведена к минимуму из-за санкций.