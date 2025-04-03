Медведев заявил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
Последствия от пошлин президента США Дональда Трампа против почти всего мира будут глобальными. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Он отметил, что против американских товаров будут введены встречные тарифы. В результате старые торговые цепочки будут разорваны и возникнут новые.
«А что мы? Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный», – указал Медведев.
По его словам, Россия все равно развивается – и приличными темпами. В I квартале 2025 г. в стране рост составляет около 3%. Зампред Совбеза призвал «не суетиться».
2 апреля Трамп анонсировал новые масштабные пошлины в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению президента США, наиболее несправедливо ведут торговлю со страной. В том числе Вашингтон устанавливает 25%-ный тариф на импорт автомобилей.
Во время своего выступления Трамп предоставил полный список введенных США торговых пошлин для каждой страны. Он уточнил, что для стран, которых нет в списке, пошлины составят 10%. Россия отсутствует в списке, но торговля между странами сведена к минимуму из-за санкций.