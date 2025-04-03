Грузия сократила срок безвизового режима для украинцев до одного года
Грузия изменила правила безвизового пребывания граждан Украины, сократив его с трех лет до одного года. Соответствующий указ был подписан 2 апреля.
Ровно год назад срок пребывания для украинцев в Грузии увеличили до трех лет. До этого, в феврале 2023 г., власти Грузии разрешили гражданам Украины находиться в стране без виз в течение двух лет. Теперь же нормы вернулись к уровню, действовавшему до начала спецоперации на Украине.
Согласно указу, для украинцев, которые находились в Грузии до 24 февраля 2025 г., срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 г.
Парламент Грузии 1 апреля принял несколько резонансных законов. В частности, была возвращена в Уголовный кодекс статья о государственной измене – инициативу поддержали единогласно 86 депутатов. Кроме того, в третьем чтении одобрен закон об иностранных агентах, аналогичный американскому FARA 1938 г. За него также проголосовали 86 парламентариев, против не высказался никто.