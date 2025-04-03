Грузия сократила срок безвизового режима для украинцев до одного года

Ровно год назад срок пребывания для украинцев в Грузии увеличили до трех лет. До этого, в феврале 2023 г., власти Грузии разрешили гражданам Украины находиться в стране без виз в течение двух лет. Теперь же нормы вернулись к уровню, действовавшему до начала спецоперации на Украине.