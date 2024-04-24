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Грузия разрешила гражданам Украины находиться в стране до трех лет без визы

Ведомости

Въезжающие в Грузию граждане Украины могут находиться в республике в течение трех лет без визы, следует из постановления грузинского правительства. Ранее этот срок составлял два года.

Постановление будет распространяться на «правовые отношения, возникшие после 24 февраля 2024 г.», пишет ТАСС со ссылкой на документ. 

В феврале прошлого года правительство Грузии разрешило украинцам пребывать в республике без виз в течение двух лет. До этого они могли находиться в Грузии до одного года.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в прошлом году говорил об отсутствии необходимости в введении визового режима для россиян. Грузинское руководство не устанавливает визовый режим для россиян и не запрещает авиарейсы, поскольку это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны Москвы, отмечал также спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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