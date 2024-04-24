Грузия разрешила гражданам Украины находиться в стране до трех лет без визы
Въезжающие в Грузию граждане Украины могут находиться в республике в течение трех лет без визы, следует из постановления грузинского правительства. Ранее этот срок составлял два года.
Постановление будет распространяться на «правовые отношения, возникшие после 24 февраля 2024 г.», пишет ТАСС со ссылкой на документ.
В феврале прошлого года правительство Грузии разрешило украинцам пребывать в республике без виз в течение двух лет. До этого они могли находиться в Грузии до одного года.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в прошлом году говорил об отсутствии необходимости в введении визового режима для россиян. Грузинское руководство не устанавливает визовый режим для россиян и не запрещает авиарейсы, поскольку это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны Москвы, отмечал также спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.