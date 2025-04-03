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Хинштейн спрогнозировал близящееся освобождение всей территории Курской области

Ведомости

Недалек тот день, когда российскими военными будет освобождена вся территория Курской области. Такое мнение высказал врио губернатора региона Александр Хинштейн на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента», – сказал глава региона.

Володин подчеркнул, что приоритетным должно оставаться восстановление жилого фонда, социальной инфраструктуры и коммунальных объектов. По его словам, поддержка жителей приграничных районов требует оперативных решений, которые должны быть законодательно закреплены.

В ходе встречи также обсудили принятый сегодня закон о присвоении статуса ветерана боевых действий всем военнослужащим, участвовавшим в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ. Как отметил Володин, это позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и их семьи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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