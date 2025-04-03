Хинштейн спрогнозировал близящееся освобождение всей территории Курской области

В ходе встречи также обсудили принятый сегодня закон о присвоении статуса ветерана боевых действий всем военнослужащим, участвовавшим в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ. Как отметил Володин, это позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и их семьи.