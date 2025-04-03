Хинштейн спрогнозировал близящееся освобождение всей территории Курской области
Недалек тот день, когда российскими военными будет освобождена вся территория Курской области. Такое мнение высказал врио губернатора региона Александр Хинштейн на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
«Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента», – сказал глава региона.
Володин подчеркнул, что приоритетным должно оставаться восстановление жилого фонда, социальной инфраструктуры и коммунальных объектов. По его словам, поддержка жителей приграничных районов требует оперативных решений, которые должны быть законодательно закреплены.
В ходе встречи также обсудили принятый сегодня закон о присвоении статуса ветерана боевых действий всем военнослужащим, участвовавшим в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ. Как отметил Володин, это позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и их семьи.