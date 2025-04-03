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Медведев: народная программа «Единой России» выполнена более чем на 80%

Ведомости

Народная программа «Единой России» выполнена более чем на 80%. Об этом заявил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии «Единой России».

«К настоящему времени выполнено более 80% положений главного партийного документа. Хотя эти арифметические подходы всегда не очень точные, 80%, 20%, может, там весьма важные позиции остались», – уточнил Медведев.

14 декабря 2024 г. Медведев на съезде партии сообщил, что на финансирование положений народной программы «Единой России» будет направлено почти 15 трлн руб. Он уточнил, что эта сумма заложена в федеральном бюджете.

На съезде партии также выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что программа «Единой России» должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. Кроме того, Путин призвал запустить кадровую программу «Время героев» в регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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