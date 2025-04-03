Медведев: народная программа «Единой России» выполнена более чем на 80%

На съезде партии также выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что программа «Единой России» должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. Кроме того, Путин призвал запустить кадровую программу «Время героев» в регионах.