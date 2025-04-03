Медведев: народная программа «Единой России» выполнена более чем на 80%
Народная программа «Единой России» выполнена более чем на 80%. Об этом заявил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии «Единой России».
«К настоящему времени выполнено более 80% положений главного партийного документа. Хотя эти арифметические подходы всегда не очень точные, 80%, 20%, может, там весьма важные позиции остались», – уточнил Медведев.
14 декабря 2024 г. Медведев на съезде партии сообщил, что на финансирование положений народной программы «Единой России» будет направлено почти 15 трлн руб. Он уточнил, что эта сумма заложена в федеральном бюджете.
На съезде партии также выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что программа «Единой России» должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. Кроме того, Путин призвал запустить кадровую программу «Время героев» в регионах.