На финансирование программы «Единой России» направят 15 трлн рублей
На финансирование положений народной программы партии «Единая» Россия» будет направлено почти 15 трлн руб., такая сумма заложена в федеральном бюджете, заявил председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Мы смогли обеспечить финансирование всех ключевых положений главного партийного документа – народной программы, сформированной в соответствии с нуждами и запросами граждан. На эти цели будут направлены почти 15 трлн руб.», – сказал Медведев на съезде «Единой России».
Такая сумма заложена в федеральном бюджете, добавил председатель партии. Он отметил, что благополучие людей должно строиться на началах социальной справедливости, на уверенности в поддержке государства, и такая логика заложена в основу принятого недавно федерального бюджета.
На съезде партии 14 декабря также выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что программа «Единой России» должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть, по сути, должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. По его словам, Россия продолжает развиваться, ее экономика растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Глава государства также призвал запустить программу «Время героев» в регионах.