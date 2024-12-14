На финансирование программы «Единой России» направят 15 трлн рублей

На съезде партии 14 декабря также выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что программа «Единой России» должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть, по сути, должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. По его словам, Россия продолжает развиваться, ее экономика растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Глава государства также призвал запустить программу «Время героев» в регионах.