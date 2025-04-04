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Запрет русского языка в школах Украины нарушает нормы ЕС

Ведомости

Запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза (ЕС), на такую меру идти нельзя. Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак в интервью изданию «Українськие Новини».

По его словам, с учетом стремления республики к вступлению в Евросоюз, рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) и требований отдельных государств – членов ЕС Киев не может ввести в образовательное законодательство прямой запрет на применение языков «коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка». Речь как об образовательном процессе, так и о переменах.

«Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить наше движение в ЕС», – сказал Бабак (цитата по изданию «Страна»).

В марте украинский нардеп Максим Бужанский сообщил, что в Раду внесен законопроект о запрете общения на русском языке на переменах в школах. Он заявлял, что документ станет поводом для Венгрии в отказе Киеву в вопросе о вступлении в ЕС. Проект также включает в себя запрет крымско-татарского языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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