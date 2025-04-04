Запрет русского языка в школах Украины нарушает нормы ЕС

По его словам, с учетом стремления республики к вступлению в Евросоюз, рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) и требований отдельных государств – членов ЕС Киев не может ввести в образовательное законодательство прямой запрет на применение языков «коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка». Речь как об образовательном процессе, так и о переменах.