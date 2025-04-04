Запрет русского языка в школах Украины нарушает нормы ЕС
Запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах нарушает нормы Евросоюза (ЕС), на такую меру идти нельзя. Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак в интервью изданию «Українськие Новини».
По его словам, с учетом стремления республики к вступлению в Евросоюз, рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) и требований отдельных государств – членов ЕС Киев не может ввести в образовательное законодательство прямой запрет на применение языков «коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка». Речь как об образовательном процессе, так и о переменах.
«Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить наше движение в ЕС», – сказал Бабак (цитата по изданию «Страна»).
В марте украинский нардеп Максим Бужанский сообщил, что в Раду внесен законопроект о запрете общения на русском языке на переменах в школах. Он заявлял, что документ станет поводом для Венгрии в отказе Киеву в вопросе о вступлении в ЕС. Проект также включает в себя запрет крымско-татарского языка.