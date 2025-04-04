Politico: телефонный разговор Трампа и Путина может пройти до или после выходных

После инаугурации Трампа лидеры дважды проводили телефонные переговоры. Крайний прошел 18 марта, тогда разговор продлился больше часа и затронул мирное разрешение украинского конфликта и готовность к совместной проработке возможных путей урегулирования. 12 февраля Путин и Трамп провели свой первый с 2020 г. телефонный разговор, который длился около полутора часов. Во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, а также возможность личной встречи двух лидеров.