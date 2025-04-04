Титов: Трамп оздоравливает экономику России
Политика президента США Дональда Трампа способствует оздоровлению экономики России. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.
«С одной стороны, цены на нефть будут падать – это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости. С другой стороны, отсутствие пошлин – это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки», – полагает Титов.
По его словам, многие из тех, кого коснулись заградительные пошлины США, инвестируют в производства в России.
«Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики», – отметил спецпредставитель.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 183 стран и территорий – самых масштабных за последние 100 лет в отношении практически всего импорта США. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все автомобили, произведенные за рубежом. По данным Bloomberg, за один день после объявления Трампа совокупное состояние 500 богатейших людей мира уже уменьшилось на $208 млрд.
Россия может столкнуться с опосредованным влиянием пошлин, если потенциальное замедление мировой экономики ударит по спросу на энергоресурсы и металлы, сообщила «Ведомостям» аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также отмечает, что основное влияние на РФ новые пошлины окажут через канал сырьевых цен. Чем ниже поступление валюты от экспорта, тем слабее рубль, в результате будет выше инфляция и ключевая ставка, пояснил эксперт.