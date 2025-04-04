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Титов: Трамп оздоравливает экономику России

Ведомости

Политика президента США Дональда Трампа способствует оздоровлению экономики России. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

«С одной стороны, цены на нефть будут падать – это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости. С другой стороны, отсутствие пошлин – это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки», – полагает Титов.

По его словам, многие из тех, кого коснулись заградительные пошлины США, инвестируют в производства в России.

«Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики», – отметил спецпредставитель.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 183 стран и территорий – самых масштабных за последние 100 лет в отношении практически всего импорта США. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все автомобили, произведенные за рубежом. По данным Bloomberg, за один день после объявления Трампа совокупное состояние 500 богатейших людей мира уже уменьшилось на $208 млрд.

Россия может столкнуться с опосредованным влиянием пошлин, если потенциальное замедление мировой экономики ударит по спросу на энергоресурсы и металлы, сообщила «Ведомостям» аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также отмечает, что основное влияние на РФ новые пошлины окажут через канал сырьевых цен. Чем ниже поступление валюты от экспорта, тем слабее рубль, в результате будет выше инфляция и ключевая ставка, пояснил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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