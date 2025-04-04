Титов: Трамп оздоравливает экономику России

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 183 стран и территорий – самых масштабных за последние 100 лет в отношении практически всего импорта США. Базовый минимальный тариф в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все автомобили, произведенные за рубежом. По данным Bloomberg, за один день после объявления Трампа совокупное состояние 500 богатейших людей мира уже уменьшилось на $208 млрд.