Дмитриев призвал Макфола быть миротворцем
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола быть миротворцем и добавил, что верит в него. Так он прокомментировал публикацию дипломата в соцсети X.
«Перестаньте повторять надоевшие нереалистичные мантры – начните предлагать реалистичные решения. Станьте миротворцем... Кто знает, может быть, ваши приятели из «профессионального государства» последуют за вами», – написал Дмитриев на своей странице в X на английском языке.
4 апреля Макфол призвал Дмитриева перестать преувеличивать угрозы о третьей мировой войне и честно признаться, что глава РФПИ пытается «подкупить» администрацию президента США Дональда Трампа экономическими сделками, чтобы присоединить часть Украины к России.
В тот же день Дмитриев заявил Fox News, что администрация Трампа предотвратила третью мировую войну. Он добавил, что соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, которое было достигнуто при посредничестве Вашингтона, является существенным прогрессом в работе по урегулированию конфликта.
Заявления американским журналистам спецпредставитель президента России сделал по итогам двухдневных переговоров с представителями администрации США. Активные обсуждения по решению конфликта на Украине возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа на президентский пост. 18 марта Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Путин согласился и дал военным соответствующее распоряжение.