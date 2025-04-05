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Дмитриев призвал Макфола быть миротворцем

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола быть миротворцем и добавил, что верит в него. Так он прокомментировал публикацию дипломата в соцсети X.

«Перестаньте повторять надоевшие нереалистичные мантры – начните предлагать реалистичные решения. Станьте миротворцем... Кто знает, может быть, ваши приятели из «профессионального государства» последуют за вами», – написал Дмитриев на своей странице в X на английском языке.

4 апреля Макфол призвал Дмитриева перестать преувеличивать угрозы о третьей мировой войне и честно признаться, что глава РФПИ пытается «подкупить» администрацию президента США Дональда Трампа экономическими сделками, чтобы присоединить часть Украины к России.

В тот же день Дмитриев заявил Fox News, что администрация Трампа предотвратила третью мировую войну. Он добавил, что соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, которое было достигнуто при посредничестве Вашингтона, является существенным прогрессом в работе по урегулированию конфликта.

Заявления американским журналистам спецпредставитель президента России сделал по итогам двухдневных переговоров с представителями администрации США. Активные обсуждения по решению конфликта на Украине возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа на президентский пост. 18 марта Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Путин согласился и дал военным соответствующее распоряжение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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