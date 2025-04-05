В тот же день Дмитриев заявил Fox News, что администрация Трампа предотвратила третью мировую войну. Он добавил, что соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, которое было достигнуто при посредничестве Вашингтона, является существенным прогрессом в работе по урегулированию конфликта.