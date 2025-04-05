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Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

Ведомости

Британский автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) объявил о временной приостановке поставок автомобилей в США сроком на один месяц. Как сообщает The Times со ссылкой на заявление компании, такое решение принято для оценки последствий введенных президентом Дональдом Трампом импортных пошлин.

Компания пока не раскрыла возможные дальнейшие шаги в ответ на пошлины, но подчеркнула, что планов по сокращению штата нет.

Jaguar Land Rover занимает ключевые позиции в британской автомобильной отрасли. Ежегодные продажи достигают 400 000 автомобилей, почти четверть из которых поставляется в США.

Как пишет The Times, у JLR имеется двухмесячный запас автомобилей в США, не подпадающих под новые тарифы, с учетом 21-дневного срока доставки.

Согласно последнему годовому отчету за период до марта 2024 г., компания получила 30 млрд фунтов стерлингов выручки. На США пришлось 6,5 млрд фунтов.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении тарифов против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении принципов свободной торговли. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на все импортируемые товары, с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. Также установлен 25%-ный тариф на импорт автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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