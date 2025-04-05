Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа
Британский автоконцерн Jaguar Land Rover (JLR) объявил о временной приостановке поставок автомобилей в США сроком на один месяц. Как сообщает The Times со ссылкой на заявление компании, такое решение принято для оценки последствий введенных президентом Дональдом Трампом импортных пошлин.
Компания пока не раскрыла возможные дальнейшие шаги в ответ на пошлины, но подчеркнула, что планов по сокращению штата нет.
Jaguar Land Rover занимает ключевые позиции в британской автомобильной отрасли. Ежегодные продажи достигают 400 000 автомобилей, почти четверть из которых поставляется в США.
Как пишет The Times, у JLR имеется двухмесячный запас автомобилей в США, не подпадающих под новые тарифы, с учетом 21-дневного срока доставки.
Согласно последнему годовому отчету за период до марта 2024 г., компания получила 30 млрд фунтов стерлингов выручки. На США пришлось 6,5 млрд фунтов.
2 апреля Дональд Трамп объявил о введении тарифов против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении принципов свободной торговли. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на все импортируемые товары, с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. Также установлен 25%-ный тариф на импорт автомобилей.