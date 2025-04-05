Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении тарифов против 183 стран и территорий, обвинив их в нарушении принципов свободной торговли. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на все импортируемые товары, с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. Также установлен 25%-ный тариф на импорт автомобилей.