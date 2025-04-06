Демократ Грин снова заявил об импичменте Трампу

По мнению представителя партии, Трамп «не заслуживает» занимать пост главы государства. В своей речи Грин сравнил лидера страны с героем библейской легенды Голиафом, себя же он в связи с этим назвал Давидом, который в поединке смог победить огромного филистимлянского воина одним броском камня.