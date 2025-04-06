Демократ Грин снова заявил об импичменте Трампу
Член палаты представителей от штата Техас демократ Эл Грин в ходе митинга против американского лидера Дональда Трампа заявил, что в ближайшие 30 дней инициирует процесс его импичмента. Слова Грина передает газета The Hill.
По мнению представителя партии, Трамп «не заслуживает» занимать пост главы государства. В своей речи Грин сравнил лидера страны с героем библейской легенды Голиафом, себя же он в связи с этим назвал Давидом, который в поединке смог победить огромного филистимлянского воина одним броском камня.
«Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идет за вами», – заявил Грин.
В феврале 2025 г. Грин уже предлагал объявить импичмент Трампу. Тогда он заявлял, что работа по данному вопросу уже началась. Основанием для выдвижения Грин назвал «подлые предложения и подлые деяния», отдельно госслужащий отметил действия президента в отношении Газы.