WSJ: взгляды республиканцев и демократов на Украину и НАТО разделились

Кроме того, 81% республиканцев считает, что союзники США по международным альянсам недостаточно участвуют в обеспечении своей безопасности, и предлагает прекратить финансирование их защиты. В то же время 83% опрошенных считают, что США должны инвестировать в поддержку международных соглашений, которые укрепляют позиции страны. Восемь из десяти демократов положительно оценивают НАТО, в то время как только три республиканца разделяют это мнение.