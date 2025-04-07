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WSJ: взгляды республиканцев и демократов на Украину и НАТО разделились

Ведомости

Взгляды американцев, которые поддерживают Республиканскую и Демократическую партии, относительно внешней политики США в корне отличаются. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно результатам опроса, 49% опрошенных выступили за продолжение помощи Украине, а 44% высказались против. В числе сторонников финансовой поддержки страны 83% составляют демократы, тогда как среди республиканцев 79% выступают против этой инициативы.

Кроме того, 81% республиканцев считает, что союзники США по международным альянсам недостаточно участвуют в обеспечении своей безопасности, и предлагает прекратить финансирование их защиты. В то же время 83% опрошенных считают, что США должны инвестировать в поддержку международных соглашений, которые укрепляют позиции страны. Восемь из десяти демократов положительно оценивают НАТО, в то время как только три республиканца разделяют это мнение.

По результатам опроса 51% республиканцев оценил идею присоединения Гренландии и Канады как положительную, в то время как 28% придерживаются противоположного мнения. Среди избирателей обеих партий 62% не одобряют территориальную экспансию, в то время как только 25% относятся к ней благожелательно.

77% республиканцев выражают поддержку пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампом, в то время как 93% демократов считают их отрицательным явлением.

Сокращение иностранной помощи поддерживает 51% опрошенных, тогда как 45% выступают против. Результаты резко разделились по партийной принадлежности – 92% республиканцев поддерживают сокращения, а 85% демократов выступают против них.

6 апреля во всех 50 штатах США прошли более 1400 акций протеста против политики Трампа и его соратника миллиардера Илона Маска. Всего в митингах под лозунгом Hands Off («Руки прочь») приняло участие около 600 000 человек. Перед митингами организаторы выдвинули три главных требования к Трампу: прекратить «захват власти миллиардерами», остановить сокращение федерального финансирования социальных программ и Medicaid, а также не допускать нападки на меньшинства. Участники митингов также выступили против увольнения десятков тысяч госслужащих и закрытия федеральных агентств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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