Белый дом опроверг информацию о намерении Трампа приостановить действие пошлин

Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. Мировая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году, прогнозировали эксперты последствия такого решения.