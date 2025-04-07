Белый дом опроверг информацию о намерении Трампа приостановить действие пошлин
Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп планирует приостановить действия пошлин на 90 дней для всех стран, кроме Китая, являются фейком. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу CNBC.
Информацию о якобы намерении Трампа распространил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в социальной сети X 7 апреля.
Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. Мировая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году, прогнозировали эксперты последствия такого решения.