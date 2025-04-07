Норвегия выделит около 332 млн евро на снаряды для Украины
Норвегия выделит около 332 млн евро на снаряды для Украины, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его слова передает ТАСС.
Стере подчеркнул, что эта сумма составит 10% от всех денег, которые намерен выделить на эти цели Евросоюз (ЕС). Он также пообещал, что военно-промышленные компании его страны будут участвовать в промышленных программах по милитаризации ЕС.
3 апреля высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военную поддержку Украины, чтобы добиться прекращения боевых действий. В частности, она уточнила, что Франция объявила о дополнительной помощи Украине в размере 2 млрд евро, Германия пообещала выделить до 12 млрд евро в ближайшие годы, а Швеция предоставит военную поддержку на сумму 1,4 млрд евро.
Особый акцент Евросоюз делает на поставке артиллерийских снарядов – план предусматривает передачу Украине 2 млн боеприпасов в 2025 г. Каллас подчеркнула, что эта цель реалистична и достижима, особенно при совместной координации с европейскими партнерами.