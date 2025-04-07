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Норвегия выделит около 332 млн евро на снаряды для Украины

Ведомости

Норвегия выделит около 332 млн евро на снаряды для Украины, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его слова передает ТАСС.

Стере подчеркнул, что эта сумма составит 10% от всех денег, которые намерен выделить на эти цели Евросоюз (ЕС). Он также пообещал, что военно-промышленные компании его страны будут участвовать в промышленных программах по милитаризации ЕС.

3 апреля высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военную поддержку Украины, чтобы добиться прекращения боевых действий. В частности, она уточнила, что Франция объявила о дополнительной помощи Украине в размере 2 млрд евро, Германия пообещала выделить до 12 млрд евро в ближайшие годы, а Швеция предоставит военную поддержку на сумму 1,4 млрд евро.

Особый акцент Евросоюз делает на поставке артиллерийских снарядов – план предусматривает передачу Украине 2 млн боеприпасов в 2025 г. Каллас подчеркнула, что эта цель реалистична и достижима, особенно при совместной координации с европейскими партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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