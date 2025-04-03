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В ЕС призвали усилить военную помощь Украине ради прекращения огня

Ведомости

Европейский союз (ЕС) намерен нарастить военную поддержку Украины для достижения прекращения боевых действий, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, усиление помощи – ключ к обеспечению безопасности в регионе и укреплению оборонных возможностей Киева.

«Мы все согласны с тем, что для прекращения конфликта необходимо усиливать поддержку. Я рада видеть, что в последние дни ряд государств ЕС взяли на себя новые обязательства», – отметила Каллас (цитата по «Интерфаксу»).

В частности, как уточнила глава дипломатии Евросоюза, Франция объявила о дополнительной помощи Украине в размере 2 млрд евро, Германия пообещала выделить до 12 млрд евро в ближайшие годы, а Швеция предоставит военную поддержку на сумму 1,4 млрд евро.

Особый акцент Евросоюз делает на поставке артиллерийских снарядов – план предусматривает передачу Украине 2 млн боеприпасов в 2025 г. Каллас подчеркнула, что эта цель реалистична и достижима, особенно при совместной координации с европейскими партнерами.

«Самая надежная гарантия безопасности – это сильная украинская армия», – подчеркнула дипломат.

29 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку выступают за его продолжение.

24 марта, в день переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, где обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны мешают достижению мира на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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