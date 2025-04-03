В ЕС призвали усилить военную помощь Украине ради прекращения огня
Европейский союз (ЕС) намерен нарастить военную поддержку Украины для достижения прекращения боевых действий, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, усиление помощи – ключ к обеспечению безопасности в регионе и укреплению оборонных возможностей Киева.
«Мы все согласны с тем, что для прекращения конфликта необходимо усиливать поддержку. Я рада видеть, что в последние дни ряд государств ЕС взяли на себя новые обязательства», – отметила Каллас (цитата по «Интерфаксу»).
В частности, как уточнила глава дипломатии Евросоюза, Франция объявила о дополнительной помощи Украине в размере 2 млрд евро, Германия пообещала выделить до 12 млрд евро в ближайшие годы, а Швеция предоставит военную поддержку на сумму 1,4 млрд евро.
Особый акцент Евросоюз делает на поставке артиллерийских снарядов – план предусматривает передачу Украине 2 млн боеприпасов в 2025 г. Каллас подчеркнула, что эта цель реалистична и достижима, особенно при совместной координации с европейскими партнерами.
«Самая надежная гарантия безопасности – это сильная украинская армия», – подчеркнула дипломат.
29 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку выступают за его продолжение.
24 марта, в день переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, где обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны мешают достижению мира на Украине.