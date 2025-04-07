Трамп анонсировал переговоры с представителями Ирана на «высшем уровне»
Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на «высшем уровне». Между сторонами уже идет обсуждение ядерной программы Тегерана, сказал глава Белого дома.
«Мы начали прямые переговоры с Ираном. В субботу они продолжатся – нас ждет крупная встреча. Думаю, все согласны с тем, что заключение соглашения было бы лучшим исходом», – заявил Трамп журналистам.
Как сообщает Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настроен скептически в отношении перспектив ядерной сделки между США и Ираном. Как рассказал высокопоставленный израильский чиновник изданию, Нетаньяху намерен представить Трампу свое видение того, каким должно быть полноценное соглашение с Ираном – с акцентом на полный демонтаж ядерной программы Тегерана по примеру «ливийской модели».
Если дипломатический путь окажется безрезультатным, Нетаньяху, по информации источника, намерен обсудить с американской стороной возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам.
7 апреля официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи в ходе брифинга сообщил, что в ближайшие дни в Москве пройдет техническая консультация РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе. Ожидается, что представители стран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией Совета Безопасности ООН № 2231.
Трамп 7 марта заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа, заявив, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.