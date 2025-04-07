Трамп анонсировал переговоры с представителями Ирана на «высшем уровне»

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на «высшем уровне». Между сторонами уже идет обсуждение ядерной программы Тегерана, сказал глава Белого дома.



«Мы начали прямые переговоры с Ираном. В субботу они продолжатся – нас ждет крупная встреча. Думаю, все согласны с тем, что заключение соглашения было бы лучшим исходом», – заявил Трамп журналистам.