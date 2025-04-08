МИД Панамы уволил посла в РФ после двух месяцев работы

Чрезвычайным и полномочным послом России в Панаме сейчас является Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении в октябре 2024 г. Гаврилов сменил на этом посту 70-летнего Евгения Бойкова, занимавшего должность посла в Панаме с 2018 г.