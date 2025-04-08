МИД Панамы уволил посла в РФ после двух месяцев работы
Посол Панамы в России Холман Делберт Кэтлин Тодд отстранен от должности после всего двух месяцев работы на этом посту. Причины увольнения не разглашаются, пишет Estrella de Panamá со ссылкой на МИД страны.
На вопрос о причинах увольнения Кэтлин Тодд, проработавшей на этом посту два месяца, в МИДе ответили, что это не подлежит разглашению.
«Причина увольнения Кэтлин Тодд держится в секрете», – процитировала газета источник в панамском МИДе.
По данным издания, Тодд является одним из немногих послов с дипломатической карьерой и свободно владеет русским языком.
Чрезвычайным и полномочным послом России в Панаме сейчас является Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении в октябре 2024 г. Гаврилов сменил на этом посту 70-летнего Евгения Бойкова, занимавшего должность посла в Панаме с 2018 г.