Глава МИД Ирана и Уиткофф станут основными переговорщиками на встрече в Омане

8 апреля в Москве на экспертном уровне пройдут трехсторонние консультации между представителями Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Арагчи назвал предложение Трампа о проведении прямых переговоров по поводу возобновления ядерной сделки бессмысленным. По его словам, Тегеран продолжает придерживаться мирного урегулирования кризиса, но предпочитает переговоры через посредников – сейчас им является Оман.