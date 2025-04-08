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Глава МИД Ирана и Уиткофф станут основными переговорщиками на встрече в Омане

Ведомости

Переговоры между США и Ираном 12 апреля в Омане пройдут под руководством министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и специального представителя президента США Стива Уиткоффа, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что на 12 апреля у Тегерана и Вашингтона «намечена очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».

Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной программе ближневосточной страны, добавил американский лидер.

8 апреля в Москве на экспертном уровне пройдут трехсторонние консультации между представителями Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Арагчи назвал предложение Трампа о проведении прямых переговоров по поводу возобновления ядерной сделки бессмысленным. По его словам, Тегеран продолжает придерживаться мирного урегулирования кризиса, но предпочитает переговоры через посредников – сейчас им является Оман.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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