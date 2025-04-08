Глава МИД Ирана и Уиткофф станут основными переговорщиками на встрече в Омане
Переговоры между США и Ираном 12 апреля в Омане пройдут под руководством министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и специального представителя президента США Стива Уиткоффа, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что на 12 апреля у Тегерана и Вашингтона «намечена очень важная встреча», она пройдет «практически на высшем уровне». Американский лидер выразил мнение, что «все согласятся, что заключить сделку было бы предпочтительным вариантом».
Потенциальное новое соглашение с Ираном, по словам Трампа, будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной программе ближневосточной страны, добавил американский лидер.
8 апреля в Москве на экспертном уровне пройдут трехсторонние консультации между представителями Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Арагчи назвал предложение Трампа о проведении прямых переговоров по поводу возобновления ядерной сделки бессмысленным. По его словам, Тегеран продолжает придерживаться мирного урегулирования кризиса, но предпочитает переговоры через посредников – сейчас им является Оман.