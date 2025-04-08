С весны 2022 г. США были активно вовлечены в планирование украинских военных операций против России, рассказал экс-главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .