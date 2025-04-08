Залужный рассказал о работе секретного штаба в Висбадене для координации с США
С весны 2022 г. США были активно вовлечены в планирование украинских военных операций против России, рассказал экс-главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в Facebook (принадлежит Meta,
По словам Залужного, в апреле 2022 г. центр координации поставок военной помощи Украине был открыт в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия, затем в Висбадене.
Активную поддержку деятельности оперативного штаба оказывала Великобритания. Союзники помогали Украине с «планированием операций и формированием потребностей для их реализации», пояснил бывший главком ВСУ.
Залужный был на посту главкома ВСУ до февраля 2024 г. Сейчас он является послом Украины в Великобритании. Пост главкома занимает Александр Сырский.