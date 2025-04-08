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RS: разногласия США и Евросоюза по SWIFT могут сорвать переговоры по Украине

Ведомости

Разногласия между США и Евросоюзом (ЕС) из-за вопроса о частичном допуске России к SWIFT могут сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Responsible Statecraft.

Отмечается, что мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии в марте приблизили Россию и Украину к возобновлению черноморской инициативы и прекращению огня на море. При этом Европа и Украина блокируют даже незначительные уступки российской стороне. США и ЕС больше не придерживаются единой политики в отношении санкций, пишет портал.

В частности, дискуссии ведутся по поводу ограниченного допуска России к SWIFT, что требуется для урегулирования на Украине. Вероятно, президенту США Дональду Трампу придется договариваться с европейскими коллегами, чтобы поменять их мнение.

25 марта в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры представителей США с делегацией России. Основной темой встречи был вопрос, связанный с черноморской инициативой. Стороны достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, оно может быть заключено при соблюдении нескольких условий. В Белом доме уточнили, что Вашингтон и Москва договорились о недопустимости применения силы в акватории и использования коммерческих судов в военных целях.

На следующий день министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News допустил переподключение России к SWIFT в рамках разрешения конфликта на Украине. По его словам, усиление или ослабление санкций будет зависеть от следующих шагов российских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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