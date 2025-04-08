RS: разногласия США и Евросоюза по SWIFT могут сорвать переговоры по Украине
Разногласия между США и Евросоюзом (ЕС) из-за вопроса о частичном допуске России к SWIFT могут сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Responsible Statecraft.
Отмечается, что мирные переговоры при посредничестве США в Саудовской Аравии в марте приблизили Россию и Украину к возобновлению черноморской инициативы и прекращению огня на море. При этом Европа и Украина блокируют даже незначительные уступки российской стороне. США и ЕС больше не придерживаются единой политики в отношении санкций, пишет портал.
В частности, дискуссии ведутся по поводу ограниченного допуска России к SWIFT, что требуется для урегулирования на Украине. Вероятно, президенту США Дональду Трампу придется договариваться с европейскими коллегами, чтобы поменять их мнение.
25 марта в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры представителей США с делегацией России. Основной темой встречи был вопрос, связанный с черноморской инициативой. Стороны достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, оно может быть заключено при соблюдении нескольких условий. В Белом доме уточнили, что Вашингтон и Москва договорились о недопустимости применения силы в акватории и использования коммерческих судов в военных целях.
На следующий день министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News допустил переподключение России к SWIFT в рамках разрешения конфликта на Украине. По его словам, усиление или ослабление санкций будет зависеть от следующих шагов российских властей.