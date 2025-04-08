RS: разногласия США и Евросоюза по SWIFT могут сорвать переговоры по Украине

25 марта в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры представителей США с делегацией России. Основной темой встречи был вопрос, связанный с черноморской инициативой. Стороны достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, оно может быть заключено при соблюдении нескольких условий. В Белом доме уточнили, что Вашингтон и Москва договорились о недопустимости применения силы в акватории и использования коммерческих судов в военных целях.