Губернатор Воробьев оценил реформу местного самоуправления
Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – очень чувствительный, сложный и важный, он во многом зависит от особенностей регионов. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в интервью «Ведомостям».
«В Краснодаре и в Московской области – разные муниципальные округа. В Москве – это вообще третье. Поэтому консенсус найден. У нас в Московской области, слава Богу, этой темы вообще нет. Мы прошли эту зону турбулентности», – отметил он.
Воробьев отметил, что в Московской области проводились дебаты и собрания, и выразил благодарность депутатам и жителям за то, что удалось достичь договоренности. По его словам, в настоящее время округа демонстрируют свою эффективность.
«Это, безусловно, предполагает постоянные коммуникации с жителями, и сегодня, опять же, в современном мире это каждый из нас может сделать без труда. И очно, и дистанционно. И нет никакой силы, которая бы навязывала что-то, что претило бы другим», – подчеркнул глава Московской области.
Госдума приняла закон о муниципальной реформе 5 марта. Документ внесли в Госдуму 16 декабря 2021 г. председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и его коллега сенатор Андрей Клишас. В числе основных новаций был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой и изменение полномочий между регионами и муниципалитетами. В январе 2022 г. документ был принят в первом чтении.
Второе чтение законопроекта должно было состояться 12 декабря, но перед заседанием спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект требует доработки. В частности, он призвал прислушаться к позиции регионов и сохранить им возможность выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. В феврале комитет по госстроительству одобрил поправки.
Документ вступает в силу спустя 90 дней после опубликования: регионы должны внести в свое законодательство изменения в соответствии с новым законом до 1 января 2027 г.