Губернатор Воробьев оценил реформу местного самоуправления

«Это, безусловно, предполагает постоянные коммуникации с жителями, и сегодня, опять же, в современном мире это каждый из нас может сделать без труда. И очно, и дистанционно. И нет никакой силы, которая бы навязывала что-то, что претило бы другим», – подчеркнул глава Московской области.