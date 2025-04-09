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Губернатор Воробьев оценил реформу местного самоуправления

Ведомости

Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – очень чувствительный, сложный и важный, он во многом зависит от особенностей регионов. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в интервью «Ведомостям».

«В Краснодаре и в Московской области – разные муниципальные округа. В Москве – это вообще третье. Поэтому консенсус найден. У нас в Московской области, слава Богу, этой темы вообще нет. Мы прошли эту зону турбулентности», – отметил он.

Воробьев отметил, что в Московской области проводились дебаты и собрания, и выразил благодарность депутатам и жителям за то, что удалось достичь договоренности. По его словам, в настоящее время округа демонстрируют свою эффективность.

«Это, безусловно, предполагает постоянные коммуникации с жителями, и сегодня, опять же, в современном мире это каждый из нас может сделать без труда. И очно, и дистанционно. И нет никакой силы, которая бы навязывала что-то, что претило бы другим», – подчеркнул глава Московской области.

Госдума приняла закон о муниципальной реформе 5 марта. Документ внесли в Госдуму 16 декабря 2021 г. председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и его коллега сенатор Андрей Клишас. В числе основных новаций был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой и изменение полномочий между регионами и муниципалитетами. В январе 2022 г. документ был принят в первом чтении.

Второе чтение законопроекта должно было состояться 12 декабря, но перед заседанием спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект требует доработки. В частности, он призвал прислушаться к позиции регионов и сохранить им возможность выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. В феврале комитет по госстроительству одобрил поправки.

Документ вступает в силу спустя 90 дней после опубликования: регионы должны внести в свое законодательство изменения в соответствии с новым законом до 1 января 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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