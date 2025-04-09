Глава Подмосковья Андрей Воробьев 8 апреля встретился с президентом Владимиром Путиным: такие встречи – редкость для губернаторов, которым не нужно получать согласия главы государства для переизбрания на новый срок. А новые выборы в регионе по плану предстоят не скоро – в 2028 г. Воробьев подчеркивает, что работа «на земле», которой он занимается с 2012 г., когда покинул кресло лидера думской фракции «Единой России», отличается от прежней: ты чувствуешь, «как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека». «Ведомости» поговорили с губернатором об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес, а также о модернизации коммунальной инфраструктуры после тяжелой зимы 2023 г.