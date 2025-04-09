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Андрей Воробьев: «Нас часто сравнивают с нашей столицей»

Глава Подмосковья о сотрудничестве с Москвой, цифровом развитии и восстановлении коммунальной инфраструктуры
Максим Иванов
Ирина Казьмина
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев / Максим Стулов / Ведомости

Глава Подмосковья Андрей Воробьев 8 апреля встретился с президентом Владимиром Путиным: такие встречи – редкость для губернаторов, которым не нужно получать согласия главы государства для переизбрания на новый срок. А новые выборы в регионе по плану предстоят не скоро – в 2028 г. Воробьев подчеркивает, что работа «на земле», которой он занимается с 2012 г., когда покинул кресло лидера думской фракции «Единой России», отличается от прежней: ты чувствуешь, «как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека». «Ведомости» поговорили с губернатором об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес, а также о модернизации коммунальной инфраструктуры после тяжелой зимы 2023 г.

– Вы больше 10 лет отработали в парламенте и более 12 лет губернатором. Стали ближе к земле?

– Каждая работа [по-своему] сложная. В Госдуме ты несешь ответственность за законы. Другое дело, насколько ты чувствуешь их, находясь там, как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека. Наша задача – управлять территорией так, чтобы житель чувствовал перемены, чтобы он хотел планировать свое будущее в Подмосковье. Для этого мы используем единственное возможное для управления большими системами – все самое современное и умное, сегодня это прежде всего цифра.

– С цифрой проще отслеживать, что происходит в регионе?

– Безусловно, да. Мы принимаем решение не только по факту того, что случилось, а можем предвидеть, а значит – не допустить. Действовать на опережение. Наша задача – чтобы все, что человека раздражает – мусор возле подъезда, яма во дворе, решалось быстро, а в будущем – происходило реже. Все это имеет принципиально важное значение для управления территорией.

– Московская область – довольно большая и разношерстная, где есть наукограды, есть сельские территории. Удалось выстроить систему, позволяющую везде одинаково быстро и синхронно реагировать на сложные ситуации?

– Мы, конечно, стараемся, наверное, одинаково быстро и синхронно происходит только в совершенном мире. Если ты живешь в Химках или в Мытищах, акценты одни. В Серебряных Прудах или Рошале, в Коломне или Озерах, – другие акценты. Вместе с тем общепринятые вещи мы стараемся улучшать в каждом городе без исключения.

– Можете привести примеры разных акцентов при развитии территорий?

– Общие стандарты – это тепло в доме, качественная вода, дорога, автобус или парковка для автомобиля... Школа в шаговой доступности, стационары и другие объекты здравоохранения – соответствующие стандарту. Обязательно уютный парк. Тем более нас часто сравнивают с нашей столицей. Москва сегодня в хорошем смысле впереди планеты всей: она амбициозна, она развивается, у нее есть ресурсы, у нее есть руководитель, который воплощает самые смелые идеи, будь то метро, или реновация, или трансформация в системе здравоохранения. Мы, конечно, должны соответствовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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