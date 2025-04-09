«Нас часто сравнивают с нашей столицей»Глава Подмосковья о сотрудничестве с Москвой, цифровом развитии и восстановлении коммунальной инфраструктуры
Глава Подмосковья Андрей Воробьев 8 апреля встретился с президентом Владимиром Путиным: такие встречи – редкость для губернаторов, которым не нужно получать согласия главы государства для переизбрания на новый срок. А новые выборы в регионе по плану предстоят не скоро – в 2028 г. Воробьев подчеркивает, что работа «на земле», которой он занимается с 2012 г., когда покинул кресло лидера думской фракции «Единой России», отличается от прежней: ты чувствуешь, «как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека». «Ведомости» поговорили с губернатором об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес, а также о модернизации коммунальной инфраструктуры после тяжелой зимы 2023 г.
– Каждая работа [по-своему] сложная. В Госдуме ты несешь ответственность за законы. Другое дело, насколько ты чувствуешь их, находясь там, как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека. Наша задача – управлять территорией так, чтобы житель чувствовал перемены, чтобы он хотел планировать свое будущее в Подмосковье. Для этого мы используем единственное возможное для управления большими системами – все самое современное и умное, сегодня это прежде всего цифра.
– Безусловно, да. Мы принимаем решение не только по факту того, что случилось, а можем предвидеть, а значит – не допустить. Действовать на опережение. Наша задача – чтобы все, что человека раздражает – мусор возле подъезда, яма во дворе, решалось быстро, а в будущем – происходило реже. Все это имеет принципиально важное значение для управления территорией.
– Мы, конечно, стараемся, наверное, одинаково быстро и синхронно происходит только в совершенном мире. Если ты живешь в Химках или в Мытищах, акценты одни. В Серебряных Прудах или Рошале, в Коломне или Озерах, – другие акценты. Вместе с тем общепринятые вещи мы стараемся улучшать в каждом городе без исключения.
– Общие стандарты – это тепло в доме, качественная вода, дорога, автобус или парковка для автомобиля... Школа в шаговой доступности, стационары и другие объекты здравоохранения – соответствующие стандарту. Обязательно уютный парк. Тем более нас часто сравнивают с нашей столицей. Москва сегодня в хорошем смысле впереди планеты всей: она амбициозна, она развивается, у нее есть ресурсы, у нее есть руководитель, который воплощает самые смелые идеи, будь то метро, или реновация, или трансформация в системе здравоохранения. Мы, конечно, должны соответствовать.