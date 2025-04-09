Reuters: США намерены ежедневно штрафовать депортируемых мигрантов на $998

При руководстве бывшего президента США Джо Байдена в стране был зафиксирован рекордный прирост мигрантов. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. – 3,3 млн, следует из данных управления конгресса США по бюджету. Согласно информации Бюро переписи населения, к декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США. Это максимум за всю современную историю США. Трамп считает наплыв мигрантов серьезной проблемой и выступает за ужесточение политики в этой сфере.