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Reuters: США намерены ежедневно штрафовать депортируемых мигрантов на $998

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ежедневно штрафовать мигрантов на $998 после принятия решения о депортации, если они не выедут из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и американского высокопоставленного чиновника.

Собеседник агентства уточнил, что администрация Трампа хочет применять санкции задним числом в течение пяти лет. Это может привести к штрафам в размере более $1 млн. Кроме того, рассматривается возможность ареста и конфискации имущества мигрантов, которые не будут выплачивать штрафы.

2 апреля The Wall Street Journal писала, что США ищет другие страны, которые приняли бы мигрантов, депортированных американским руководством. Источники газеты уточнили, что чиновники обратились с подобными просьбами к ряду государств Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Администрация Трампа уже заключает несколько соглашений о приеме переселенцев. Такая необходимость появилась, так как ряд стран, родных для мигрантов, не торопятся принимать их обратно или отказываются от этого.

При руководстве бывшего президента США Джо Байдена в стране был зафиксирован рекордный прирост мигрантов. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. – 3,3 млн, следует из данных управления конгресса США по бюджету. Согласно информации Бюро переписи населения, к декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США. Это максимум за всю современную историю США. Трамп считает наплыв мигрантов серьезной проблемой и выступает за ужесточение политики в этой сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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