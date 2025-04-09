Reuters: США намерены ежедневно штрафовать депортируемых мигрантов на $998
Администрация президента США Дональда Трампа собирается ежедневно штрафовать мигрантов на $998 после принятия решения о депортации, если они не выедут из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и американского высокопоставленного чиновника.
Собеседник агентства уточнил, что администрация Трампа хочет применять санкции задним числом в течение пяти лет. Это может привести к штрафам в размере более $1 млн. Кроме того, рассматривается возможность ареста и конфискации имущества мигрантов, которые не будут выплачивать штрафы.
2 апреля The Wall Street Journal писала, что США ищет другие страны, которые приняли бы мигрантов, депортированных американским руководством. Источники газеты уточнили, что чиновники обратились с подобными просьбами к ряду государств Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Администрация Трампа уже заключает несколько соглашений о приеме переселенцев. Такая необходимость появилась, так как ряд стран, родных для мигрантов, не торопятся принимать их обратно или отказываются от этого.
При руководстве бывшего президента США Джо Байдена в стране был зафиксирован рекордный прирост мигрантов. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. – 3,3 млн, следует из данных управления конгресса США по бюджету. Согласно информации Бюро переписи населения, к декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США. Это максимум за всю современную историю США. Трамп считает наплыв мигрантов серьезной проблемой и выступает за ужесточение политики в этой сфере.