WSJ: власти США ищут страны для приема депортированных мигрантов

Во время руководства предыдущего президента США Джо Байдена был зафиксирован рекордный прирост мигрантов в стране. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. выросла в четыре раза – до 3,3 млн, говорят данные управления конгресса США по бюджету. К декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США, согласно данным Бюро переписи населения. Это максимум за всю современную американскую историю. Трамп считает серьезной проблемой наплыв мигрантов и выступает за ужесточение политики в этой сфере.