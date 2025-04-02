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WSJ: власти США ищут страны для приема депортированных мигрантов

Ведомости

США ищут другие страны, которые могли бы принять мигрантов, депортированных американскими властями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам источников издания, чиновники уже обратились с соответствующими просьбами к нескольким государствам Африки, Латинской Америки и Восточной Европы.

WSJ пишет, что администрация президента США Дональда Трампа уже заключает ряд соглашений о приеме депортированных переселенцев. Такая необходимость появилась, поскольку некоторые страны, родные для мигрантов, не спешат принимать их обратно или отказываются это делать.

Среди государств, которые США попросили принять депортированных, – Ливия, Руанда, Бенин, Эсватини, Молдавия, Монголия и Косово. Американские власти надеются, что эти страны согласятся, возможно, в обмен на финансовые договоренности или политическую выгоду от оказания помощи Трампу.

Во время руководства предыдущего президента США Джо Байдена был зафиксирован рекордный прирост мигрантов в стране. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. выросла в четыре раза – до 3,3 млн, говорят данные управления конгресса США по бюджету. К декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США, согласно данным Бюро переписи населения. Это максимум за всю современную американскую историю. Трамп считает серьезной проблемой наплыв мигрантов и выступает за ужесточение политики в этой сфере.

В начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники также писало, что администрация президента США планирует лишить юридического статуса беженцев около 240 000 украинцев, которые покинули страну после начала спецоперации. Реализация этой меры ожидается уже в апреле. Отмена правового статуса потенциально может ускорить депортацию украинских беженцев из США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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