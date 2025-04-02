WSJ: власти США ищут страны для приема депортированных мигрантов
США ищут другие страны, которые могли бы принять мигрантов, депортированных американскими властями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам источников издания, чиновники уже обратились с соответствующими просьбами к нескольким государствам Африки, Латинской Америки и Восточной Европы.
WSJ пишет, что администрация президента США Дональда Трампа уже заключает ряд соглашений о приеме депортированных переселенцев. Такая необходимость появилась, поскольку некоторые страны, родные для мигрантов, не спешат принимать их обратно или отказываются это делать.
Среди государств, которые США попросили принять депортированных, – Ливия, Руанда, Бенин, Эсватини, Молдавия, Монголия и Косово. Американские власти надеются, что эти страны согласятся, возможно, в обмен на финансовые договоренности или политическую выгоду от оказания помощи Трампу.
Во время руководства предыдущего президента США Джо Байдена был зафиксирован рекордный прирост мигрантов в стране. Если в 2020 г. чистая иммиграция составила 824 000 человек, то в 2023 г. выросла в четыре раза – до 3,3 млн, говорят данные управления конгресса США по бюджету. К декабрю 2024 г. родившихся в другой стране стало 51,8 млн человек, или около 15,6% населения США, согласно данным Бюро переписи населения. Это максимум за всю современную американскую историю. Трамп считает серьезной проблемой наплыв мигрантов и выступает за ужесточение политики в этой сфере.
В начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники также писало, что администрация президента США планирует лишить юридического статуса беженцев около 240 000 украинцев, которые покинули страну после начала спецоперации. Реализация этой меры ожидается уже в апреле. Отмена правового статуса потенциально может ускорить депортацию украинских беженцев из США.