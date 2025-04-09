Администрация Трампа восстановила финансирование шести программ USAID
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о восстановлении финансирования шести программ продовольственной помощи агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники агентства рассказали, что такое решение последовало после внутренних разногласий в администрации и давления со стороны конгресса.
И. о. заместителя администратора USAID Джереми Люин обратился к американскому правительству с просьбой восстановить выплаты в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. После этого их финансирование было продолжено.
Кроме того, американское правительство также возобновило выплату четырех премий Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе, сообщили источники агентства.
В администрации США пояснили, что помощь Афганистану и Йемену не была восстановлена из-за того, что в этих странах у власти находятся представители движения «Талибан»
8 апреля Reuters писало, что США прекратили программы помощи на общую сумму $1,3 млрд. Среди отмененных проектов — питание для детей в Сомали ($169,8 млн) и помощь Сирии ($111 млн). В ВПП ООН предупредили, что такие шаги могут стать «смертным приговором для миллионов».
Помимо этого, 28 марта Reuters, ссылаясь на свои источники в конгрессе, сообщало, что все сотрудники USAID будут уволены к 30 сентября. Руководство агентства уведомило сотрудников о ликвидации всех должностей, не требуемых законом. Соответствующая внутренняя рассылка прошла от лица руководителя Джереми Левина. Предполагается, что часть функций USAID перейдет к госдепартаменту, а остальные просто прекратят свое существование.