Администрация Трампа восстановила финансирование шести программ USAID

В администрации США пояснили, что помощь Афганистану и Йемену не была восстановлена из-за того, что в этих странах у власти находятся представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . По информации агентства, в администрации Трампа опасаются, что выделенные средства могут попасть к террористической организации.