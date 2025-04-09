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Администрация Трампа восстановила финансирование шести программ USAID

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о восстановлении финансирования шести программ продовольственной помощи агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства рассказали, что такое решение последовало после внутренних разногласий в администрации и давления со стороны конгресса.

И. о. заместителя администратора USAID Джереми Люин обратился к американскому правительству с просьбой восстановить выплаты в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. После этого их финансирование было продолжено.

Кроме того, американское правительство также возобновило выплату четырех премий Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе, сообщили источники агентства.

В администрации США пояснили, что помощь Афганистану и Йемену не была восстановлена из-за того, что в этих странах у власти находятся представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По информации агентства, в администрации Трампа опасаются, что выделенные средства могут попасть к террористической организации.

8 апреля Reuters писало, что США прекратили программы помощи на общую сумму $1,3 млрд. Среди отмененных проектов — питание для детей в Сомали ($169,8 млн) и помощь Сирии ($111 млн). В ВПП ООН предупредили, что такие шаги могут стать «смертным приговором для миллионов».

Помимо этого, 28 марта Reuters, ссылаясь на свои источники в конгрессе, сообщало, что все сотрудники USAID будут уволены к 30 сентября. Руководство агентства уведомило сотрудников о ликвидации всех должностей, не требуемых законом. Соответствующая внутренняя рассылка прошла от лица руководителя Джереми Левина. Предполагается, что часть функций USAID перейдет к госдепартаменту, а остальные просто прекратят свое существование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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