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Reuters: все сотрудники USAID будут уволены к 30 сентября

Ведомости

Все сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) будут уволены к 30 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в конгрессе.

Руководство агентства уведомило сотрудников о ликвидации всех должностей, не требуемых законом. Соответствующая внутренняя рассылка прошла от лица руководителя Джереми Левина.

Часть функций USAID перейдет к госдепартаменту, а остальные просто прекратят свое существование.

Госсекретарь США Марко Рубио 28 марта заявил, что гуманитарные программы и стратегические инвестиции будут продолжены, но они будут перепрофилированы с фокусом на приоритеты Соединенных Штатов и их граждан.

25 января USAID приостановило свои проекты после приказа о заморозке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Украина являлась лидером среди стран – получателей помощи USAID. С 2021 по 2024 г. она получила $30,6 млрд, что составляет 21% от всей международной помощи агентства. Также сообщалось, что USAID финансировало 9 из 10 украинских СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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