Reuters: все сотрудники USAID будут уволены к 30 сентября

25 января USAID приостановило свои проекты после приказа о заморозке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Украина являлась лидером среди стран – получателей помощи USAID. С 2021 по 2024 г. она получила $30,6 млрд, что составляет 21% от всей международной помощи агентства. Также сообщалось, что USAID финансировало 9 из 10 украинских СМИ.