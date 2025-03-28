Reuters: все сотрудники USAID будут уволены к 30 сентября
Все сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) будут уволены к 30 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в конгрессе.
Руководство агентства уведомило сотрудников о ликвидации всех должностей, не требуемых законом. Соответствующая внутренняя рассылка прошла от лица руководителя Джереми Левина.
Часть функций USAID перейдет к госдепартаменту, а остальные просто прекратят свое существование.
Госсекретарь США Марко Рубио 28 марта заявил, что гуманитарные программы и стратегические инвестиции будут продолжены, но они будут перепрофилированы с фокусом на приоритеты Соединенных Штатов и их граждан.
25 января USAID приостановило свои проекты после приказа о заморозке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Украина являлась лидером среди стран – получателей помощи USAID. С 2021 по 2024 г. она получила $30,6 млрд, что составляет 21% от всей международной помощи агентства. Также сообщалось, что USAID финансировало 9 из 10 украинских СМИ.