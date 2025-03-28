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Рубио анонсировал реорганизацию USAID

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена реорганизовать программы агентства США по международному развитию (USAID), сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Оценивая прежнюю работу агентства, госсекретарь заявил, что USAID «давно отклонился от своей первоначальной миссии, в результате чего выгоды оказались слишком незначительными, а затраты – слишком высокими».

«Мы переориентируем наши программы иностранной помощи, чтобы напрямую соответствовать тому, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан», – написал он в X. Рубио заверил, что Вашингтон посредством USAID продолжит основные гуманитарные программы и стратегические инвестиции.

25 января USAID заморозило свои проекты после приказа Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства.

Позже новая администрация представляла статистику расходов USAID. «Ведомости» писали, что Украина была лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. Сообщалось, что USAID финансировало 9 из 10 украинских СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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