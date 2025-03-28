Рубио анонсировал реорганизацию USAID

«Мы переориентируем наши программы иностранной помощи, чтобы напрямую соответствовать тому, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан», – написал он в X. Рубио заверил, что Вашингтон посредством USAID продолжит основные гуманитарные программы и стратегические инвестиции.