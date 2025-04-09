Путин выразил соболезнования президенту Доминиканской Республики

Как сообщили «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров (АТОР), информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго нет. В организации уточнили, что турпоток россиян в эту страну небольшой. Как правило, организованные туристы посещают столицу только в рамках экскурсий.