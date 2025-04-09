Путин выразил соболезнования президенту Доминиканской Республики
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами из-за обрушения крыши в Санто-Доминго. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин попросил передать слова поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как сообщили «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров (АТОР), информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго нет. В организации уточнили, что турпоток россиян в эту страну небольшой. Как правило, организованные туристы посещают столицу только в рамках экскурсий.
8 апреля в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго – столице Доминиканы – произошло обрушение крыши. Это случилось в результате пожара, случившегося во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса.
По состоянию на 9 апреля известно о 113 погибших. Об этом сообщил директор Службы по чрезвычайным ситуациям (COE) Санто-Доминго Хуан Мануэль Мендес в ходе брифинга.