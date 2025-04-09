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Мандат депутата Напсо получит руководитель центрального аппарата ЛДПР Новиков

Ведомости

Мандат бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо в ходе заседания высшего совета ЛДПР решили передать руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близкие к совету.

До этого нижняя палата парламента приняла решение о лишении Напсо статуса депутата. Причиной стало его длительное отсутствие на заседаниях – более 30 дней без участия в работе палаты. Сам Напсо, комментируя ситуацию «Ведомостям», заявлял, что большую часть времени он находился либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. По его словам, все больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Без уважительных причин я пропустил всего шесть рабочих дней», – уточнял экс-депутат.

9 апреля стало известно, что Напсо обжаловал в Верховном суде лишение мандата депутата Госдумы. Но юристы скептически оценивают перспективы иска экс-члена фракции ЛДПР. Дело в том, что решения судов в таких случаях обычно ограничиваются ответом на вопрос, принято такое решение в рамках компетенции парламента или нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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