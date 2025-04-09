Мандат депутата Напсо получит руководитель центрального аппарата ЛДПР Новиков
Мандат бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо в ходе заседания высшего совета ЛДПР решили передать руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близкие к совету.
До этого нижняя палата парламента приняла решение о лишении Напсо статуса депутата. Причиной стало его длительное отсутствие на заседаниях – более 30 дней без участия в работе палаты. Сам Напсо, комментируя ситуацию «Ведомостям», заявлял, что большую часть времени он находился либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. По его словам, все больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
«Без уважительных причин я пропустил всего шесть рабочих дней», – уточнял экс-депутат.
9 апреля стало известно, что Напсо обжаловал в Верховном суде лишение мандата депутата Госдумы. Но юристы скептически оценивают перспективы иска экс-члена фракции ЛДПР. Дело в том, что решения судов в таких случаях обычно ограничиваются ответом на вопрос, принято такое решение в рамках компетенции парламента или нет.