Консультации РФ и США в Стамбуле начнутся в 10:00
Консультации делегаций России и США в турецком Стамбуле начнутся в 10:00 (местное время совпадает с московским). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что делегации приступят ко второму раунду переговоров вскоре после прибытия на место.
Москва и Вашингтон начали проводить регулярные переговоры после инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2024 г. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что следующие консультации Москвы и Вашингтона состоятся в Стамбуле 10 апреля. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.
8 апреля официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс сообщала, что делегации России и США встретятся в Стамбуле для обсуждения функционирования дипломатических миссий. По ее словам, в повестке нет политических или вопросов безопасности, а «Украина абсолютно точно не обсуждается».