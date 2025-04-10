Консультации РФ и США в Стамбуле начнутся в 10:00

8 апреля официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс сообщала, что делегации России и США встретятся в Стамбуле для обсуждения функционирования дипломатических миссий. По ее словам, в повестке нет политических или вопросов безопасности, а «Украина абсолютно точно не обсуждается».