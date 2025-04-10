Трамп рассказал о секретном и «самом мощном» в мире оружии у США

3 апреля госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил, что участники блока должны увеличить военные расходы до 5% от ВВП, писала The Wall Street Journal. Он также подтвердил, что США намерены нарастить расходы на оборону до 5% ВВП.