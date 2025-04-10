Трамп рассказал о секретном и «самом мощном» в мире оружии у США
США обладают самым мощным в мире секретным оружием. Об этом заявил журналистам президент страны Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, трансляцию опубликовал CNBC.
«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо», - уточнил Трамп.
Подробности американский лидер не раскрыл.
3 апреля госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил, что участники блока должны увеличить военные расходы до 5% от ВВП, писала The Wall Street Journal. Он также подтвердил, что США намерены нарастить расходы на оборону до 5% ВВП.
2 апреля Associated Press сообщила, что в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО европейские союзники США выразили обеспокоенность противоречивыми сигналами из США. Администрация Трампа требует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом сам американский лидер публично говорит, что Россия якобы не представляет реальной угрозы безопасности.