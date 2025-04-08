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Кремль пока не планирует переговоры с США по контролю за вооружениями

Для этого необходимо восстановить доверие между Москвой и Вашингтоном, указал Песков
Наталья Захарова

Начало переговоров об условиях нового соглашения между Россией и США о контроле за стратегическими вооружениями пока не предвидится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас и Москва, и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб во время предыдущей администрации в Вашингтоне. В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что, конечно, сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов», – сказал Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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