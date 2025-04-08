Кремль пока не планирует переговоры с США по контролю за вооружениями

«Сейчас и Москва, и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб во время предыдущей администрации в Вашингтоне. В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что, конечно, сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень взаимного доверия. Это то, что только еще предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов», – сказал Песков.