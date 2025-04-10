Делегация России прибыла к месту переговоров с США в Стамбуле

9 апреля Дарчиев рассказал, что на встрече в Стамбуле российская сторона поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами. По его словам, восстановление прямого авиасообщения придаст импульс официальным контактам, простимулирует бизнес и облегчит жизнь простым гражданам. Кроме того, на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.