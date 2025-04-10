Делегация России прибыла к месту переговоров с США в Стамбуле
Российская делегация прибыла в генеральное консульство России в Стамбуле для проведения консультаций с США. Об этом сообщает МИД РФ.
Консультации России и США начнутся в 10:00 мск. Источник ТАСС уточнил, что переговоры пройдут в закрытом формате. Российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также примут участие другие представители внешнеполитических ведомств обеих стран.
9 апреля Дарчиев рассказал, что на встрече в Стамбуле российская сторона поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами. По его словам, восстановление прямого авиасообщения придаст импульс официальным контактам, простимулирует бизнес и облегчит жизнь простым гражданам. Кроме того, на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.
Днем ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс говорила, что делегации стран встретятся в Стамбуле для обсуждения функционирования дипломатических миссий. Она уточнила, что в повестке нет политических или вопросов безопасности, а «Украина абсолютно точно не обсуждается».
Россия и США стали регулярно проводить переговоры после вступления президента США Дональд Трампа в должность главы государства в январе. В частности, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры российской и американской делегаций. Россию также представлял Дарчиев, США – Коултер. Американский госдепартамент сообщал, что на встрече были определены шаги по нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.