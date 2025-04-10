Газета
Телеграм
/ Политика

Делегация России прибыла к месту переговоров с США в Стамбуле

Ведомости

Российская делегация прибыла в генеральное консульство России в Стамбуле для проведения консультаций с США. Об этом сообщает МИД РФ.

Консультации России и США начнутся в 10:00 мск. Источник ТАСС уточнил, что переговоры пройдут в закрытом формате. Российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также примут участие другие представители внешнеполитических ведомств обеих стран.

9 апреля Дарчиев рассказал, что на встрече в Стамбуле российская сторона поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами. По его словам, восстановление прямого авиасообщения придаст импульс официальным контактам, простимулирует бизнес и облегчит жизнь простым гражданам. Кроме того, на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.

Днем ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс говорила, что делегации стран встретятся в Стамбуле для обсуждения функционирования дипломатических миссий. Она уточнила, что в повестке нет политических или вопросов безопасности, а «Украина абсолютно точно не обсуждается».

Россия и США стали регулярно проводить переговоры после вступления президента США Дональд Трампа в должность главы государства в январе. В частности, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры российской и американской делегаций. Россию также представлял Дарчиев, США – Коултер. Американский госдепартамент сообщал, что на встрече были определены шаги по нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных