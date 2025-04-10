Песков: Москва не втягивает Пекин в украинский конфликт
Россия не втягивает Китай в украинский конфликт, президент Украины Владимир Зеленский не прав в своем утверждении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Это не так. <...> Китай – это наш стратегический партнер, друг, товарищ. И Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав», – сказал Песков.
9 апреля Зеленский заявил журналистам, что Россия распространяет рекламу о наборе в армию в китайских социальных сетях. Примеров этому он не привел, писал Bloomberg. По словам президента Украины, разведывательные службы Киева якобы выявили как минимум 155 граждан Китая, участвующих в боевых действиях на стороне РФ. Зеленский утверждает, что правительство Китая в курсе происходящего.
8 апреля Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, якобы воевавших в составе российской армии в ДНР. По словам украинского лидера, он главе МИДа республики Андрею Сибиге «немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать». В этот же день Сибига сообщил в X, что временный поверенный в делах КНР на Украине был вызван в МИД страны из-за сведений о якобы участии граждан Китая в боевых действиях против украинских войск.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что власти Китая не направляли своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Песков не стал комментировать сообщения о пленении на Украине солдат из Китая.