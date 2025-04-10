Песков: Москва не втягивает Пекин в украинский конфликт

8 апреля Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, якобы воевавших в составе российской армии в ДНР. По словам украинского лидера, он главе МИДа республики Андрею Сибиге «немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать». В этот же день Сибига сообщил в X, что временный поверенный в делах КНР на Украине был вызван в МИД страны из-за сведений о якобы участии граждан Китая в боевых действиях против украинских войск.