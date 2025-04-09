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Песков отказался комментировать данные о пленных китайских солдатах на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о пленении на Украине солдат из Китая.

«Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию», – сказал представитель Кремля.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен двух граждан Китая, якобы воевавших в составе российской армии в ДНР. Зеленский указал на наличие принадлежащих пленным документов и банковских карт. «Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать», – сказал президент Украины. Он также опубликовал видео с военнопленным азиатской внешности. По словам Зеленского, пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины (СБУ).

В этот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в X, что временный поверенный в делах КНР на Украине был вызван в МИД республики из-за сведений о якобы участии граждан Китая в боевых действиях против украинских войск.

9 апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что власти Китая не направляли своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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