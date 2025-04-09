Песков отказался комментировать данные о пленных китайских солдатах на Украине

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен двух граждан Китая, якобы воевавших в составе российской армии в ДНР. Зеленский указал на наличие принадлежащих пленным документов и банковских карт. «Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать», – сказал президент Украины. Он также опубликовал видео с военнопленным азиатской внешности. По словам Зеленского, пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины (СБУ).