МИД КНР: китайские военные не направлялись для участия в конфликте на Украине
Власти Китая не направляли своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта [на Украине], избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», – сообщил представитель министерства (цитата по ТАСС).
8 апреля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что временный поверенный в делах КНР на Украине был вызван в МИД страны. По его словам, это связано с информацией о якобы участии граждан Китая в боевых действиях против украинских войск. Официальный представитель МИД КНР на брифинге заявил, что эта информация сейчас проверяется.
Еще в конце февраля 2023 г. Пекин опубликовал собственный мирный план по урегулированию украинского кризиса. Он включал в себя уважение суверенитета, гарантии территориальной целостности всех стран, прекращение боевых действий, отказ от усиления и расширения военных блоков, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций и др. Президент РФ Владимир Путин допускал, что китайский план может стать основой для разрешения конфликта.
После начавшихся в феврале 2025 г. российско-американских обсуждений по урегулированию кризиса на Украине министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву. Он провел встречу с президентом России и своим коллегой Сергеем Лавровым. На сайте МИДа РФ сообщалось, что в ходе переговоров обсуждалась перспектива урегулирования украинского кризиса.