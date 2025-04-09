Газета
Телеграм
/ Политика

МИД КНР: китайские военные не направлялись для участия в конфликте на Украине

Ведомости

Власти Китая не направляли своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта [на Украине], избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», – сообщил представитель министерства (цитата по ТАСС).

8 апреля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что временный поверенный в делах КНР на Украине был вызван в МИД страны. По его словам, это связано с информацией о якобы участии граждан Китая в боевых действиях против украинских войск. Официальный представитель МИД КНР на брифинге заявил, что эта информация сейчас проверяется.

Еще в конце февраля 2023 г. Пекин опубликовал собственный мирный план по урегулированию украинского кризиса. Он включал в себя уважение суверенитета, гарантии территориальной целостности всех стран, прекращение боевых действий, отказ от усиления и расширения военных блоков, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций и др. Президент РФ Владимир Путин допускал, что китайский план может стать основой для разрешения конфликта.

После начавшихся в феврале 2025 г. российско-американских обсуждений по урегулированию кризиса на Украине министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву. Он провел встречу с президентом России и своим коллегой Сергеем Лавровым. На сайте МИДа РФ сообщалось, что в ходе переговоров обсуждалась перспектива урегулирования украинского кризиса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных