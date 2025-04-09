МИД КНР: китайские военные не направлялись для участия в конфликте на Украине

8 апреля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что временный поверенный в делах КНР на Украине был вызван в МИД страны. По его словам, это связано с информацией о якобы участии граждан Китая в боевых действиях против украинских войск. Официальный представитель МИД КНР на брифинге заявил, что эта информация сейчас проверяется.