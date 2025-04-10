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Песков назвал жесткими слова Навки о его недостаточной защите Путина

Ведомости

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что его супруга – олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка – считает, что он якобы недостаточно защищает президента РФ Владимира Путина. Заявление пресс-секретаря главы государства приводится в релизе документального фильма «Она», посвященного 50-летию Навки.

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости Спорт»).

23 февраля пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину говорил, что уровень поддержки Путина, который находится во власти 25 лет, беспрецедентно зашкаливает. При этом российский президент далек от популизма, подчеркивал представитель Кремля. В конце декабря Песков также утверждал, что Путин пользуется доверием подавляющего большинства населения страны, что является, по его словам, «очевидным фактом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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