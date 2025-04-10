Песков назвал жесткими слова Навки о его недостаточной защите Путина

23 февраля пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину говорил, что уровень поддержки Путина, который находится во власти 25 лет, беспрецедентно зашкаливает. При этом российский президент далек от популизма, подчеркивал представитель Кремля. В конце декабря Песков также утверждал, что Путин пользуется доверием подавляющего большинства населения страны, что является, по его словам, «очевидным фактом».