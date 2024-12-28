В Кремле объяснили рост доверия Путину
Данные опросов социологов о доверии президенту РФ Владимиру Путину могут колебаться в зависимости от публичной активности лидера страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
По словам представителя Кремля, прошлая неделя была чрезвычайно активной и насыщенной новостями – это все находит отражение в результатах опросов.
«Но колебания колебаниями, очевидным остается один факт: президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны», – резюмировал Песков.
По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ с 16 по 22 декабря вырос на 0,8 п. п. за неделю и составил 76,8%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,7% респондентов – также на 0,8 п. п. больше, чем неделей ранее.