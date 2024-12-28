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В Кремле объяснили рост доверия Путину

Ведомости

Данные опросов социологов о доверии президенту РФ Владимиру Путину могут колебаться в зависимости от публичной активности лидера страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, прошлая неделя была чрезвычайно активной и насыщенной новостями – это все находит отражение в результатах опросов.

«Но колебания колебаниями, очевидным остается один факт: президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны», – резюмировал Песков.

По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ с 16 по 22 декабря вырос на 0,8 п. п. за неделю и составил 76,8%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,7% респондентов – также на 0,8 п. п. больше, чем неделей ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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